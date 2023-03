Zagorelo je v prizidku hiše, to so posledice (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala, da je ob 10.01 zagorelo v naselju Janžev Vrh, v občini Radenci. Požar je izbruhnil v prizidku stanovanjskega objekta.

Požar, ki je zajel ostrešje in povzročil večjo materialno škodo, so pričeli gasiti domači pred prihodom gasilcev PGD Janžev Vrh, PGD Radenci-Boračeva in PGD Šratovci, ki so dokončno pogasili požar.

Policisti (še) niso poročali o vzroku za požar ter o višini materialne škode.

Že pred prihodom gasilcev so gasili domači. FOTO: Pgd Janžev Vrh