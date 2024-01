Zagorelo je v kuhinji v Moškanjcih, gasilci na delu (FOTO)

Danes ob 15. uri je v Moškanjcih v občini Gorišnica, ob regionalki Ptuj – Ormož, zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Lastnik je pričel z gašenjem, dokončno pa so požar pogasili gasilci PGD Moškanjci in PGD Gorišnica. Gasilci so prostor prezračili in pregledali s termovizijsko kamero ter iznesli poškodovane elemente in aparate. Lastniku so svetovali pregled elektro inštalacije.

Gasilci so dokončali gašenje, ki ga je začel lastnik. FOTO: Pgd Gorišnica

Policisti (še) niso poročali o vzroku za požar in višini materialne škode.