Zagorelo je v kuhinji, dve osebi sta se nadihali dima (FOTO)

Uprava RS za zaščito in reševanje je sporočila, da je v sredo ob 17:42 v Prlekiji prišlo do požara. V kraju Mota, v občini Ljutomer, je namreč prišlo do požara v kuhinji stanovanjske hiše.

Stanovalci so pred prihodom gasilcev pričeli z gašenjem požara

Požar so nato dokončno pogasili gasilci PGD Ljutomer, PGD Mota, PGD Spodnje Krapje, PGD Zgornje Krapje in PGD Cven. Prostore so pregledali s termovizijsko kamero in jih prezračili. Za dve osebi, ki sta se nadihali dima so poskrbeli reševalci NMP Ljutomer.

Gasilci so dokončali gašenje in poskrbeli za vse potrebno, FOTO: Pgd Ljutomer

O stopnji poškodb dve oseb, vzroku za požar in povzročeni materialni škodi policisti (še) niso poročali.