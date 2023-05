Zagorelo je v kuhinji dijaškega doma v Murski Soboti (FOTO)

Uprava RS za zaščito in reševanje je sporočila, da se je ob 12.59 v Tomšičevi ulici v Murski Soboti, v kuhinji tamkajšnjega dijaškega doma žgala hrana na štedilniku. Gasilci PGD Murska Sobota so hrano odstranili s štedilnika ter prezračili in pregledali prostore s termo kamero.

Poškodovanih oseb ni bilo.

Gasilci so preprečili morebitno širitev požara.