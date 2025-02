Zagorelo je v kleti stanovanjske hiše, posredovali gasilci iz štirih PGD (FOTO)

Iz Prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer so sporočilo, da je danes okoli 10.30 zagorelo v kleti stanovanjske hiše v Spodnjem Kamenščaku, nedaleč od Ljutomer. Požar so gasilci hitro omejili in pogasili, da se ni razširil v ostale prostore. Zaradi zadimljenosti prostora so gasilci slednjega na koncu tudi prezračili.

Gasilci so hitro omejili in pogasili požar, ki bi lahko povzročil še večjo škodo. FOTO: Pgd Ljutomer

Na intervenciji so bili prisotni gasilci iz PGD Ljutomer, PGD Sp. Kamenščak, PGD Cezanjevci in PGD Radomerje ter policisti, ki še niso poročali o vzroku za požar in nastali materialni škodi.