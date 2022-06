Zagorelo je gospodarsko poslopje, nato pa še streha stanovanjske hiše (FOTO)

Danes, ko so se mnoge slovenske družine odpravljale k nedeljskem kosilu, so se na radgonskem območju sprožile alarmne naprave, ki so gasilce obveščale, da nekje gori. In kmalu zatem so se gasilska, reševalna in policijska vozila začela valiti proti Segovcem v Apaški dolini. Ob 11.25 uri je namreč v naselju Segovci v občini Apače zagorelo na gospodarskem poslopju površine približno 50 kvadratnih metrov.

Požar, ki je zajel tudi del strehe stanovanjske hiše družine Grilanc, so pogasili gasilci PGD Apače in PGD Gornja Radgona, gasilci PGD Lutverci pa so v trajanju intervencije zaprli regionalno cesto Gornja Radgona Šentilj, in usmerjali promet. Reševalci NMP ZD Gornja Radgona so nudili zdravniško pomoč osebi, ki se je nadihala dima. Vsekakor je nastala tudi večja materialna škoda, ki jo bodo ocenili preiskovalci, enako kot tudi vzrok za žalosten nedeljski požar.