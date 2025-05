Zagorelo v centru Ljubljane: na kraju gasilci, reševalci in policisti (FOTO)

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek več gasilnih vozil v bližini železniške postaje v Ljubljani. Na Policijsko upravo Ljubljana smo poslali vprašanje, kaj se je zgodilo.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Reddit

Pojasnili so nam, da je zagorelo v enem izmed poslovnih prostorov.

»V nedeljo okoli 21. ure smo bili obveščeni o požaru v enem izmed poslovnih prostorov na območju centra Ljubljane. Požar je pred prihodom gasilcev na kraj pogasil zaposleni, gasilci pa so prezračili prostore. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter ugotavljanjem natančnega vzroka za požar. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za nekaj tisoč evrov škode. O dogodku bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«