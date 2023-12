Zagoreli sta dve leseni lopi (FOTO)

Včeraj, ob 14.19 uri sta v naselju Zgornji Duplek, v občini Duplek, zagoreli dve leseni lopi. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Dvorjane in PGD Korena so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, prekopali požarišče in ga pregledali s termovizijsko kamero.

Zakaj je zagorelo, še ni znano. Prav tako še ni jasno, kako velika škoda je nastala.