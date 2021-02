Zagorela stanovanjska hiša, škoda ogromna

Danes ob 12.20 je v Dvorih zagorela hiša.



Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je stanovalka v zgornjem delu hiše naložila drva v peč in odšla v spodnji del. Ko je zagorelo, so poskusili domači gasiti, a žal neuspešno.



Ognjene zublje so ukrotili in pogasili gasilci, po nestrokovni oceni pa je za približno 60.000 evrov škode.



Poškodovan ni bil nihče.



Po prvih podatkih naj bi bila za požar kriva dotrajanost dimnika.

