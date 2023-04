Zagorela stanovanjska hiša, ko nikogar ni bilo doma (FOTO)

V petek popoldan je na Bezjakovi ulici v naselju Pekre, v občini Maribor, zagorela stanovanjska hiša. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Pekre, PGD Maribor – Studenci in PGD Radvanje so pogasili požar ter požarišče in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Policisti PP Maribor II so na kraju ugotovili, da je pogorelo celotno podstrešje stanovanjske hiše, v kateri prebiva ena oseba, ki pa ob požaru, k sreči ali pa nesreči, ni bila doma. Zaenkrat še ni znan vzrok za požar, ki je povzročil večjo materialno škodo. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Kljub hitremu posredovanju gasilcev, je nastala večja materialna škoda. FOTO: Pgd Pekre