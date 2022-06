Zagorela računalniška trgovina, škoda je ogromna

V četrtek zvečer je v Dolenjskih Toplicah zagorela stanovanjska hiša, poroča PU Novo mesto. Gasilci so požar omejili in pogasili. Ogled so policisti opravili v petek zjutraj, pri ogledu so pomagali forenzični strokovnjaki sektorja kriminalistične policije.

Po prvih ugotovitvah je zagorelo v pritličju hiše, kjer so poslovni prostori – servis in trgovina računalniške opreme. Po prvih ocenah je materialna škoda okoli 30.000 evrov.