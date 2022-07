Zagorela je lovska koča, vzrok požara ni znan (FOTO)

PU Celje so včeraj okoli 14.30 obvestili o požaru na območju Luč. Zagorela je manjša lovska koča na Zabrložnici, ki je v lasti Lovskega društva Solčava. Pri gašenju požara je gasilcem pomagal policijski helikopter. Vzroka požara včeraj ni bilo mogoče ugotoviti.

PU Koper pa so včeraj ob 16.09 obvestili o požaru blizu Sočerge. Požar se je hitro širil, vendar so ga gasilci obvladali v dobri uri. Mejni prehod Sočerga je bil zaradi gašenja zaprt približno dve uri. Pogorelo je devet hektarjev gozda in podrasti. Točnega vzroka požara ni bilo mogoče ugotoviti, vendar kriminalisti na kraju niso zaznali znakov kaznivega dejanja.