Zagorela igralnica v Novi Gorici! Ljudi evakuirali, škoda ni zanemarljiva

V petek nekaj minut pred eno uro ponoči so bili policisti Policijske postaje Nova Gorica obveščeni o požaru v eni izmed tamkajšnjih igralnic. Po prihodu na kraj so takoj poskrbeli za evakuacijo vseh obiskovalcev, medtem ko so gasilci požar pogasili v slabi uri.

Po prvih podatkih v požaru ni bil poškodovan nihče. Policijski ogled kraja dogodka je razkril, da je zagorelo v prostoru, kjer so bili nameščeni zabojniki za smeti, ki so v požaru povsem uničeni. Ogenj je poškodoval tudi fasado objekta in del strehe.

Vzrok požara še ni znan, policisti nadaljujejo z zbiranjem informacij. Materialna škoda je po prvih ocenah ocenjena na približno 10.000 evrov.