Zagorel na pomurki, od avta ni ostalo veliko (FOTO)

Danes ob 18.20 je na Pomurski avtocesti Murska Sobota – Maribor, pred izvozom Vučja vas, v občini Križevci pri Ljutomeru, zagorelo osebno vozilo.

Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota in PGD Ljutomer, ki so osebno vozilo, od katerega ni ostalo veliko, pogasili.

Gasilci so sicer hitro prišli, a veliko niso mogli narediti. FOTO: Pgd Ljutomer

K sreči v požaru ni bilo poškodovanih oseb, je pa kar nekaj časa bila za ves promet zaprta pomurska avtocesta. .