Zagorel je kočevski Hram

Ostrešje starejše zapuščene stavbe nedaleč od hostla Bearlog v središču mesta so minulo noč zajeli ognjeni zublji. Začeli so bruhati v levem delu strehe, plamen se je hitro razširil po celotnem ostrešju, kmalu po prihodu pa so ga napadali člani PGD Kočevje.

Objekt, ki je v lasti občine, je bil tako kot bližnja stara knjižnica predviden za rušenje.

»Stavba je na zahtevni lokaciji in je bilo treba čim prej z moštvom in opremo skleniti krog, da se požar ne bi razširil na sosedne stavbe oziroma stanovanjsko naselje. Nimam kaj reči kot to, da so se fantje po dolgotrajnem gašenju izkazali,« jih je pohvalil Igor Kalinić, predsednik PGD Kočevje. Stavba, ki je v lasti občine, je bila kot bližnja stara knjižnica predvidena za rušenje.

Med Kočevci je znana kot nekdanji gostinski objekt Roški Hram, pozneje Hram, ki je bil ob razpadu enovitega kmetijsko-gozdnega podjetja Kočevje prepuščen propadanju. Pred tremi leti ga je občina odkupila, po požaru naj bi ga zaradi varnosti ljudi čim prej porušili. »Nisem videla, da bi se zadnje čase v stavbi zbirali nepridipravi. Prav tako lahko le ugibamo, ali je bil požar podtaknjen, ali se je morda kdo zaradi mraza zadnje dni zadrževal pod streho,« ugiba soseda iz bližnje stanovanjske stolpnice.