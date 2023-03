V nedeljo ob 11.42 je na Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi zagorel inventar na vrtu gostinskega lokala. Občan je požar pogasil pred prihodom gasilcev PGD Zagorje mesto, ki so nato pregledali požarišče in okolico s termovizijsko kamero. Na kraju so bili policisti Policijske postaje Hrastnik, poroča uprava za zaščito in reševanje.