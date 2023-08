Zagorel hlev, domačini reševali živali

Ob 2. uri ponoči je v naselju Goljek v občini Trebnje gorel gospodarski objekt v velikosti 10 x 15 metrov.

Gasilci PGD Velika Loka, Občine, Čatež pod Zaplazom, Trebanjski Vrh, Šentlovrenc, Trebnje in Ponikve so zavarovali kraj dogodka, preprečili požarni preskok na bližnje objekte, požar pogasili in požarišče ter okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Domačini so še pred prihodom gasilcev iz objekta rešili živali. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.