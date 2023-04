Žagali so drevesa v tujem gozdu: lastnike oškodovali za tri tisoč evrov

Policisti so v četrtek popoldne v gozdu med Veliko vasjo in Brezjem pri Senušah zasačili skupino oseb, ki je podirala drevesa v tujem gozdu. Po pregledu lokacije in ugotovljenem lastništvu parcel so na kraj dogodka poklicali lastnike, ti o sečnji kajpak niso vedeli nič.

Kazensko bodo ovadili 30-letnika iz Kerinovega Grma, ki so ga prijeli na kraju.

Do prihoda policistov so podrli šest hrastov in s tem lastnikom po prvih ocenah povzročili za nekaj manj kot tri tisoč evrov škode, poročajo z novomeše policijske uprave. Dodajajo, da so policisti drva vrnili lastnikom, storilcem zasegli tri motorne žage, po končanem postopku pa bodo kazensko ovadili 30-letnika iz Kerinovega Grma, prijetega na kraju samem.

Zaradi različnih kaznivih dejanj v preteklosti so ga že nekajkrat obravnavali. Vloge preostalih vpletenih bodo ugotovili v nadaljevanju postopka, so še sporočili s policije.