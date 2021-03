Zadušil se je na tleči postelji

Sobota je bila na Primorskem v znamenju hišnih požarov. Celo devet jih je bilo, kar štirje na območju Kopra, so poročali gasilci oziroma uprava za zaščito in reševanje. Večinoma so gorele saje v dimnikih in hujših posledic ni bilo, kar pa ne drži za zadnji požar tistega dne – ta je žal terjal človeško življenje. V soboto ob 22.55 je regijski center za obveščanje (ReCo) obvestil koprsko policijo, da je v Kraljevi ulici v naselju Markovec izbruhnil ogenj. Po prvih podatkih policije naj bi se najverjetneje vnel zaradi kajenja v postelji. V njem je življenje izgubil 65-letni domačin. Zadnji...