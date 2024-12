Zadrogirani voznik tovornjaka na prehodu zbil otroka, z njim je hudo

V četrtek okoli 7. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Belokranjski cesti v Novem mestu, kjer naj bi voznik tovornega vozila zbil pešca.

Novomeški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 46-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom hrvaških registrskih oznak vozil iz smeri Gotne vasi proti Žabji vasi. Na Belokranjski cesti v Žabji vasi je na prehodu za pešce trčil v otroka, ki je prečkal cesto z njegove desne strani.

Otrok hudo poškodovan

Hudo poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so 46-letnemu državljanu Hrvaške odredili preliminari hitri test, ki je potrdil sum vožnje pod vplivom prepovedanih drog.

Odrejen je bil tudi strokovni pregled, na podlagi katerega bo ugotovljena morebitna prisotnost prepovedanih drog. Vse okoliščine policisti še preiskujejo in bodo zoper voznika na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.