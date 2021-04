Zadrogiran v ukradenem BMW

Minuli ponedeljek v dopoldanskem času so policisti PP za izravnalne ukrepe Murska Sobota na kontrolni točki Dolga vas ob vstopu v Slovenijo opravili kontrolo osebnega avtomobila BMW X3 z italijanskimi registrskimi tablicami.



Med kontrolo vozila in listin se je izkazalo, da je bil osebni avtomobil 6. aprila z registrskimi tablicami ukraden v Italiji. Vozilo so zasegli. A to še ni bilo vse.



»Voznik, državljan Italije, je opravil hitri test za droge, ta je bil pozitiven na prepovedano drogo. Odrejen mu je bil strokovni pregled, a ga je odklonil, zato je bil z obdolžilnim predlogom priveden k preiskovalni sodnici. Izrečena mu je bila globa 1200 evrov,« so sporočili s PU Murska Sobota, kjer bodo zoper voznika spisali ovadbo zaradi prikrivanja.

