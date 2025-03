Truplo pilota, ki je strmoglavil na Veliki planini, našli v koči. Gre za švedskega državljana (VIDEO)

Poročali smo že, da je Irfan Beganović iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, potrdil, da je Kontrola zračnega prometa z letalom, ki je letelo iz Zagreba proti Švici in na katerem naj bi bil le pilot, v ponedeljek izgubila stik na območju Velike planine.

Stekla je iskalna in reševalna akcija, v kateri so sodelovali policija, gorska reševalna služba in lokalna gasilska društva. Iskanje so zelo ovirale slabe vremenske razmere ter odročnost in prepadnost terena. Dele letala so našli ob leseni koči, ki pa je po Beganovićevih besedah »tako rekoč presekana na pol in je zato izjemno nestabilna«, zato vstop v objekt dopoldne še ni bil mogoč. Tako takrat tudi niso mogli do kabine letala, za katero so predvidevali, da je v kletnih prostorih objekta.

Truplo pilota našli, gre za švedskega državljana

Helikopter slovenske policije je danes uspel večkrat poleteti in reševalcem dostaviti ustrezno opremo. Po 12 urah jim je uspelo ponovno vzpostaviti cestno povezavo.

Pilotova sledilna naprava ni bila aktivirana, saj je bila uničena v strmoglavljenju.

Policija je potrdila, da so reševalci popoldne le uspeli najti truplo. Našli so ga v kleti koče, v katero je letalo strmoglavilo. Ob tem so našli tudi več delov letala. Čeprav identiteta trupla uradno še ni potrjena, preiskovalci predvidevajo, da gre za pilota letala. Ponesrečeni pilot je bil švedski državljan. Irfan Beganović iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana je dodal: »Po do sedaj zbranih obvestilih, je bila v času nesreče v letalu le ena oseba,«.

Ogled kraja je zaključen, vzroka nesreče še ni mogoče potrditi.

Je pa dodal, da kriminalistična preiskava še vedno poteka. Tudi preiskovalec letalskih nesreč Toni Stojčevski je pojasnil, da »Preiskava teče dalje, predvidoma v 30 dneh bomo izdali uvodno poročilo, v 12 mesecih končno poročilo.« Kot najpomembnejše pa je izpostavil zagotavljanje varnosti vseh reševalcev, saj obstaja velika verjetnost, da se koča zruši.

Na ponedeljkovi iskalni akciji je sodelovalo tudi 67 gasilcev in 32 gorskih reševalcev. Danes se je intervencije udeležilo 13 gasilcev PGD Kamnik, ki so poskrbeli za varnosti vseh posredovalcev, zasilno podpirali nestabilen objekt, nato pa skupaj s kriminalisti in preiskovalci pomagali pri odstranjevanju materiala delov letala.