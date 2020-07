Zadišal jim je alkohol

V petek okrog 17. ure je 29-letni osumljenec v družbi še dveh neznancev vlomil v stanovanje na območju Grosupljega ter iz njega odnesel alkoholne pijače. Pri tem so ga zalotili in zadržali občani, policisti pa so ga aretirali in pridržali, zdaj nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine ter pripominjajo, da so tatiča v preteklosti že obravnavali za vlomilske podvige.



Sicer pa so ljubljanski policisti minuli konec tedna obravnavali še nekaj premoženjskih kaznivih dejanj. Ravno tako v okolici Grosupljega je bilo vlomljeno v hišo, iz katere je neznani storilec ukradel nakit. Lastnika je oškodoval za približno 2500 evrov. Na Viču je neznanec vlomil v klet in odtujil kolo znamke Cult, bele barve. Lastnika je oškodoval za 1500 evrov. Na Viču je neznani storilec vlomil v vrtno lopo in iz nje odkorakal s kantico z gorivom. Lastnika je oškodoval za 50 evrov. V Šiški pa je bilo vlomljeno v gostinski lokal, storilci so ukradli menjalnino. Povzročeno je bilo za 550 evrov škode.



Pester konec tedna so imeli tudi kranjski možje postave. Obravnavali so vlom v avtodom, medtem ko sta lastnika spala v vozilu. Odtujen je bil denar. V Žireh je bil obravnavan poskus vloma v stanovanjsko hišo, v Virmašah pa je storilcu vlom uspel. Iskal in našel je denar. Na Koroški cesti v Kranju je bilo vlomljeno v prostor za izvajanje dejavnosti. Lastnik za zdaj ne pogreša ničesar. Na Cankarjevem trgu v Škofji Loki so bili z dveh stanovanjskih hiš sneti in odneseni žlebovi, s Ceste Staneta Žagarja v Kranju pa je izginilo kolo.