Zadeva Marina: od najbogatejšega Slovenca do zapora zaradi bordela (FOTO)

Pedsednica sodnega senata Tatjana Cvetičanin je danes razglasila sodbo v zadevi Marina. Zaradi izkoriščanja prostitucije je Sergej Racman dobil 4 leta in 6 mesecev zapora in stransko denarno kazen 30.000 evrov. Jožetu Kojcu in Dejanu Šurbku štiri leta in štiri mesece, Vesni Ternovec pa dve leti in dva meseca zapora. Sodba še ni pravnomočna. Kojc je dobila stransko denarno kazen v višini 21.000 evrov.

Zadeva Marina FOTO: Moni Černe

Kmalu naj bi se začel tudi postopek zaradi morebitnega pranja denarja, ko bo sodišče presojalo, ali so prali denar oziroma koliko pri tem zaslužili.

Obtoženci naj bi na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti izkoristili najmanj 417 deklet, ki so sprejela več kot 148.000 moških obiskovalcev.

Na okrožnem sodišču v Kopru. FOTO: Moni Černe