Zadeti in pijani za volanom: alarmantno dogajanje na slovenskih cestah

V treh dneh se je na slovenskih cestah zgodilo 388 prometnih nesreč, v katerih se je 14 ljudi hudo ranilo, 58 lažje, v 310 trčenjih pa je nastala materialna škoda.

V nedeljo okoli 2. ure so občani policiste obvestili o vozniku osebnega avta, ki po dolenjski avtocesti vozi v nasprotno smer. Na območju Ivančne Gorice so ga izsledili in ustavili. Napihal ni nič, na hitrem testu za mamila pa je bil pozitiven, zato so odredili strokovni pregled. Sledi ovadba zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Na Zaloški cesti v Ljubljani sta v soboto ob 22.30 trčila osebna avta. Po do zdaj zbranih obvestilih se je trčenje zgodilo zaradi vožnje v rdečo luč. Za lažje ranjenega voznika in sopotnika so poskrbeli reševalci.

Na območju Polhovega Gradca je okoli 20. ure zaradi neprilagojene hitrosti mopedistka izgubila oblast nad mopedom. Skupaj s sopotnikom sta padla in se lažje ranila.

Nekaj čez 18. uro je v centru Ljubljane zaradi neprilagojene hitrosti padel kolesar in se lažje ranil. Pri padcu mu je »pomagal« alkohol: napihal je kar 1,98 promila.

Na območju Vrhnike se je okoli 7. ure zgodila prometna nesreča zaradi izsiljevanja prednosti kolesarja, ki se je v nesreči lažje ranil.

Pijani, brez izpita in zadeti

V petek okoli 17. ure se je na dolenjski avtocesti smer Novo mesto zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi trije vozniki osebnih vozil. Po do zdaj zbranih podatkih se je prometna nesreča zgodila zaradi neprilagojene hitrosti voznika osebnega vozila, ki se je pri tem lažje ranil.

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so v minulih treh dneh zasegli vozila 19 voznikom.

V Fabianijevi ulici v Ljubljani se je okoli 16. ure zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik osebnega avta. Po do zdaj zbranih obvestilih jo je povzročila neprilagojena hitrost kolesarja, ki je trčil v avto in se lažje ranil.

V krožišču v Mengšu je okoli 15. ure zaradi neprilagojene hitrosti motorist izgubil nadzor nad motorjem, padel ter se hudo ranil.

Okoli 12.40 je v Mariboru zaradi neprilagojene hitrosti padel motorist in se hudo ranil. Reševalci so ga odpeljali v UKC Maribor. Policisti so mu napisali plačilni nalog.

Na Dolenjski cesti v Ljubljani sta okoli 12.30 trčila voznik osebnega vozila in voznica električnega skiroja. Po do zdaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila zaradi izsiljevanja prednosti voznika. Voznica električnega skiroja se je lažje ranila.

Okoli 10. ure sta bila na območju Ivančne Gorice v prometni nesreči udeležena voznik osebnega avta in mlajši voznik skiroja, ki se je lažje ranil.

Na območju Iga sta okoli 6.30 zaradi nepravilnega prehitevanja trčili voznici osebnih avtomobilov. Obe sta se lažje ranili.

Zasegli 19 vozil

Sicer pa so zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu v minulih treh dneh zasegli vozila kar 19 voznikom. Ob 2.06 so izolski policisti tako ustavili 18-letnega Izolana (voznik začetnik), ki je napihal 0,81 promila. Na območju Ptuja so ustavili tujca, ki je napihal 1,46 promila. Spravili so ga, dokler ga niso predali sodniku. Piranske policiste so okoli 20. ure napotili v avtokamp Lucija, kjer sta dva moška nadlegovala goste. Enega so zgrabili, ko se je s kolesom pripeljal iz avtokampa. Gre za 60-letnega Bolgara, ki je napihal 2,56 promila!

Na območju Spodnjih Hoč pa so obravnavali voznika osebnega avta, ki vozniške nima, je pa vseeno napihal 1,37 promila.

V Novem mestu so ustavili 17-letnega skuterista, ki nima vozniške. Na območju Zgornje Hajdine pa so ustavili voznika brez vozniškega dovoljenja oziroma je pokazal neveljavno vozniško, pozitiven pa je bil na mamila.