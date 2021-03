Zadeti in pijani udarili po policistih

Eden od prebivalcev romskega naselja družine Strojan, 52-letni Miha, ne taji, da ima težave, a ne le zaradi številnih lumparij, ki jih je zagrešil in zaradi katerih prestaja skoraj 17 let enotne zaporne kazni. »Prvič, odvisen sem od heroina, drugič, od sanvalov in kventiaksa (antipsihotiki). Namesto drog v zaporu dobim, ne vem, kako se mu reče, to bolj vedo pazniki, neki ubiprofen.« Verjetno je mislil analgetik ibuprofen, ki naj bi ga, tako vsaj pravi, dobival namesto metadona. Na obisk k Strojanovim vedno pošljejo več patrulj, saj nikoli ne vedo, kaj jih čaka. FOTO: TOMI LOMBAR Si...