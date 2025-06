Zadet v napačno smer na avtocesti, občani preprečili najhujše

Danes okoli 2. ure so bili občani policiste obvestili, da na dolenjski avtocesti nekdo vozi v nasprotni smeri. Nemudoma so nevarnega voznika začeli iskati in na območju Ivančne Gorice tudi izsledili in ustavili.

Policisti so v postopku preverili, ali je voznik morda za volan sedel pod vplivom prepovedanih substanc, rezultat alkotesta je bil negativen, je pa pozitiven rezultat pokazal hitri test za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih snovi v organizmu. Policisti so zato vozniku odredili strokovni pregled.

Na srečo zaradi neodgovornega in nevarnega početja voznika ni bil nihče ranjen, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma povzročitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in bodo o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.

Sodelovanje je ključno za uspešno zagotavljanje varnosti v naši skupnosti.

»Ob tem bi se radi zahvalili občanom, ki so s svojo odzivnostjo in odgovornim ravnanjem nemudoma obvestili policijo o vozniku, ki je po avtocesti vozil nevarno in ogrožal ostale udeležence v prometu. Njihova hitra in premišljena reakcija je omogočila, da smo lahko pravočasno ukrepali ter s tem preprečili morebitne hujše posledice in zagotovili varnost vseh udeležencev v prometu. Ponovno se je izkazalo, da je sodelovanje med občani in policijo ključno za uspešno zagotavljanje varnosti v naši skupnosti,« so ob tem še sporočili s Policijske uprave Ljubljana, kjer so dogodek obravnavali.