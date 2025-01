Zadel v obcestni robnik, s tehničnim posegom so ga rešili gasilci

V sredo ob 15.40 je na Parecagu 65-letni voznik z osebnim avtomobilom zdrsnil s ceste. Zaradi neprilagojene hitrosti je zadel v obcestni robnik in se nato ustavil na dvorišče hiše. Gasilci GB Koper so voznika s tehničnim posegom rešili iz vozila, poškodovanega so reševalci odpeljali v SB Izola, policisti so mu izdali plačilni nalog.