Začetnik divjal po obvoznici

Prometni policisti se v glavnem mestu v zadnjih dneh ukvarjajo s številnimi kršitvami. Tako so minuli konec tedna ob krajših poostrenih nadzorih zaznali okoli 300 različnih kršitev cestnoprometnih predpisov in izrekli ukrepe zoper posameznike. Med drugim so pri enajstih voznikih ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola, najvišja izmerjena stopnja je bila kar 1,23 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznika začetnika so izločili iz prometa. FOTO: PU Ljubljana

»Enega voznika so pridržali, dvema, ki sta vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pa so zasegli vozili,« je pojasnil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana. Opravili so tehtanje 82 tovornih vozil in v 35 primerih ugotovili čezmerno obremenitev. Policisti ugotovijo še druge kršitve, ki niso nujno povezane s prometom. Tako so v nadzoru prijeli 12 migrantov, ki so nezakonito prestopili državno mejo, trem osebam zasegli manjšo količino prepovedane droge, dvema pa prepovedano hladno orožje.

V postopku so imeli tudi cestnega divjaka, voznika začetnika, pri katerem so na določenem odseku izmerili povprečno hitrost kar 201 kilometer na uro. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. »Zagrožena globa za tovrstno kršitev je 1200 evrov, vozniku pa se izreče tudi 9 kazenskih točk,« je pojasnil Tomaževic in dodal, da je storil še več drugih prekrškov, saj je vozil na prekratki varnostni razdalji, ni vozil po sredini prometnega pasu in drugo, za kar so mu policisti izrekli globo v višini 590 evrov. »Takšna neodgovorna vožnja kot tudi vsaka kršitev prometnih pravil povečuje možnost za nastanek prometnih nesreč, ki imajo lahko tudi hude posledice. Zato vse voznike pozivamo, naj vozijo strpno, s primerno hitrostjo, nikakor pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi. S svojim ravnanjem ne ogrožajte sebe in drugih. Želimo, da vsak varno pride na želene cilje,« je vsem voznikom še na srce položil Tomaževic in dodal, da posebna skrb v času šolskih počitnic velja najmlajšim udeležencem, ki naj bodo v vozilih vedno ustrezno pripeti.