Začelo se je v kuhinji, domačin ima opekline

Ob 14.09 je v Zbigovcih v občini Gornja Radgona zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Požar se je razširil na ostrešje in uničil okoli 100 kvadratnih metrov objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Požar so pogasili gasilci iz PGD Gornja Radgona, Zbigovci, Apače, Negova ter Spodnji Ivanjci.



Na kraju dogodka so posredovali tudi delavci Elektra Maribor ter reševalci ZD Gornja Radgona, ki so oskrbeli domačina, ki se je opekel in nadihal dima. Nekatera gasilska društva so še na kraju požarišča.