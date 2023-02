Začelo se je s pretepom, končalo pa tako, da ga je večkrat zabodel z nožem

V soboto popoldne so policisti posredovali na Poganški ulici v Novem mestu, od koder je več oseb klicalo na številko 113 da se pretepajo z noži in da je nekdo zaboden.

Po prvih ugotovitvah sta se sprla 41-letni osumljenec in 26-letni oškodovanec. 41-letnik naj bi pri oškodovancu najprej razbil šipo na hiši, med prerivanjem pa ga je še nekajkrat zabodel in porezal po prsne košu. Porezal je tudi 34-letnika, ki je hotel oba akterja v dogodku razdvojiti. V bolnišnici so poškodbe obeh opredelili kot lahke.

41-letnega osumljenca so policisti vklenili in ga pridržali, nož pa zasegli. V nadaljevanju ga bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe.