Valter Jelko zabodel kar 22-krat

Plačilo premoženjske škode in rento od delodajalca ter zavarovalnice zahteva medicinska sestra Zdravstvenega doma Piran Jelka Jerančič, ki jo je 11. februarja 2016 kar 22-krat zabodel in porezal takrat 29-letni Valter Merlić. Na koprskem delovnem sodišču so včeraj sprva izločili javnost, saj je zastopnica zavarovalnice Generali Mateja Budin Jerančičevi ponudila poravnavo.

»Do predloga zavarovalnice se tožnica danes ne more opredeliti,« je po kratkem posvetovanju s stranko naznanila pripravnica iz odvetniške pisarne Nine Cek Kristina Nardin. Sodnica Mojca Fajdiga je ugodila predlogu, da se Jerančičeva o tem izjasni pisno v petnajstih dneh.



»Iz vlog izhaja, da se stranke strinjajo glede temelja zahtevka in dejanskega stanja, kot je bilo to ugotovljeno v pravdnem postopku, ter o soprispevku tožnice, kot izhaja iz sodbe vrhovnega sodišča,« je navedla sodnica in pojasnila, da sta predmet postopka le upravičenost premoženjske škode in višina.



Še vedno je torej možna poravnava, če te ne bo, bo sodišče postavilo izvedenca ekonomske stroke, pri čemer si bodo stranke strošek zanj, 750 evrov, razdelile na tri dele. Sodnica je zato narok preložila za nedoločen čas.



Spomnimo, kritičnega dne je bila Merlićeva tarča zdravnica, specialistka medicine dela, prometa in športa Nataša Dojčinovski. Dolgoletni zasvojenec z mamili je namreč potem, ko je mož zdravnice Oliver Dojčinovski zoper njega odredil hospitalizacijo, napovedal maščevanje njegovi družini. Ko je vstopil v njeno ordinacijo, je sestro Jelko Jerančič vprašal, ali je ona dr. Dojčinovskijeva, potem pa jo je, še preden mu je odgovorila, začel zabadati v obraz in roke.



V napadu je utrpela več poškodb, tudi poškodbo mrežnice levega očesa, na katerem ji je ostalo samo pet odstotkov vida, zaradi izgube globinskega vida ne more več opravljati svojega poklica, ne more voziti avta, pa tudi telesnim naporom ni več kos. Med napadom ji menda nihče od zaposlenih ni priskočil na pomoč, v ordinaciji tudi ni bilo tipke za alarm.



Napadalcu je senat koprskega okrožnega sodišča izrekel varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. Delovno sodišče je Jerančičevi, ki je tožila zdravstveni dom in zavarovalnico, pravnomočno prisodilo dobrih 50 tisočakov odškodnine, vrhovno sodišče pa je 2018. delno ugodilo reviziji toženih ter znesek odškodnine prepolovilo.