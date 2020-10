Zabodel ga je med spanjem

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Orožje je napadalcu odvzel zabodeni, ki ga je hujšega rešila prisebnost. FOTO: Getty Images

Erhatič, ki je zunaj smrtne nevarnosti, je zmogel toliko moči, da se je zatekel na koprsko policijsko postajo.

Že drugič so ga poskusili ubiti

Za 42-letnega Koprčanabi se petkovo jutro lahko končalo tudi s smrtjo. Nič hudega sluteč si je okoli sedmih zvečer pripravil ležišče za stavbo glavne potniške železniške in avtobusne postaje v Kopru in s še enim brezdomcem malo pozneje zaspal. Njegov spanec naj bi okoli pol dveh zjutraj prekinil znanec, po neuradnih informacijahiz Žalca, ki ga je zabodel z nožem.»Ob 1.40 so koprski policisti prejeli informacijo, da je moški na železniški postaji z nožem zabodel 42-letnega Koprčana v predel reber. Policisti in kriminalisti so z zbiranjem informacij osumljenega prijeli na kraju dogodka in mu odvzeli prostost. Preiskava vseh okoliščin še poteka. Zadeva se obravnava kot sum storitve kaznivega dejanja poskusa uboja. Koprčan ima hujše poškodbe,« je sporočila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper.Po neuradnih informacijah žrtev in napadalec menda nista bila v sporu. Ulčar, ki naj bi bil precej vinjen, po navedbah tistih, ki ga poznajo, pa je v vinjenem stanju tudi zelo nasilen, je okoli polnoči prišel na postajo v družbi še enega moškega. Pod uro tamkajšnje stavbe naj bi se zadržala približno dobro uro, nam povedo koprski brezdomci, potem pa je Ulčar brez besed vstal in se odpravil za stavbo, iz žepa potegnil nož in se zapodil proti nesrečniku.Moški, ki je z njim prišel na postajo, ga je poskusil fizično onemogočiti in mu izbiti nož, a mu to ni uspelo. Orožje je napadalcu odvzel zabodeni, in če se ne bi odzval tako prisebno, bi bilo verjetno po njem. Na koprski avtobusni postaji je bilo včeraj slišati tudi, da je imel Žalčan namen zabosti oba speča moška, a se je za drugega, ker naj bi mu prej veliko pomagal, premislil. Ulčar je bil v Kopru od maja, ko je odslužil zaporno kazen, nam povedo.Erhatič, ki je zunaj smrtne nevarnosti, je zmogel toliko moči, da se je peš zatekel na koprsko policijsko postajo. Nesrečnik pa ni bil zaboden prvič. Kot smo leta 2014 poročali v Slovenskih novicah, ga je 2011. v čakalnici iste železniške postaje v ledveni predel z nožem na preklop zabodel takrat 60-letni Ljubljančan., ki je živel na ulicah Kopra.Erhatič je globok vbod preživel zaradi hitre zdravniške pomoči in uspešnega operativnega posega v izolski bolnišnici. Njegov napadalec pa je bil pred dobrimi šestimi leti spoznan za krivega poskusa uboja.