Pozor, za žrtve izbirajo starejše

Na celotnem območju Republike Slovenije se policisti že vrsto let srečujejo s kaznivimi dejanji drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih zagrešijo organizirane in etnično povezane kriminalne skupine. Dejanja so izvršena predvsem v odmaknjenih, ruralnih območjih, kjer storilci pristopijo k stanovanjski hiši pod pretvezo, da so izvajalci internetnih, elektro- ali komunalnih storitev. Pri tem eden od storilcev zamoti oškodovanca s pogovorom, medtem ko drugi oziroma več njih vstopijo v hišo, jo pregledajo in ukradejo denar, nakit in druge vrednejše predmete. Za oškodovance praviloma izbirajo starejše ljudi v dopoldanskem času, ko so običajno sami doma.



Takšna kazniva dejanja so v septembru in oktobru obravnavali tudi na območju Policijske uprave Maribor. Tako je na območju PP Šentilj neznanec poskušal zamotiti oškodovanko, da bo na fasado hiše namestil neznano napravo za internetne storitve, a mu opisanega dejanja ni uspelo dokončati. Naslednji dan je na območju PP Ptuj neznani moški zamotil oškodovanko, da je delavec Telekoma, medtem ko je drugi vstopil v stanovanjsko hišo ter odnesel denar in nakit. Na območju PP Slovenska Bistrica je neznanec v dveh primerih zamotil oškodovanca pod pretvezo, da je delavec elektropodjetja oziroma internetnih storitev, medtem ko je drugi v tem času vstopil v hišo in ukradel denar in nakit.



Storilci pridejo pod pretvezo, da so izvajalci internetnih, elektro- ali komunalnih storitev. FOTO: Tomi Lombar

»Zaradi tega ponovno opozarjamo vse ljudi na območju Policijske uprave Maribor in tudi širše, naj bodo pozorni na pojav neznanih oseb, ki pod opisano pretvezo poskušajo vstopiti v hiše in stanovanja, saj gre praviloma za storilce kaznivih dejanj. Istočasno naprošamo, naj si ljudje v vseh takšnih primerih poskušajo čim natančneje zapomniti opis osebe in vozila (znamka in tip, barva, registracija in smer, kam so odpeljali) ter naj o tem čim prej obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200,« je sporočil, tiskovni predstavnik PU Maribor.