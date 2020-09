Alibi: frizerka pravi, da sta se celo noč ljubila

Krajane je prebudila sredi noči. FOTO: Dejan Javornik

Večkrat spremenil ime

Po prijetju 34-letnika so koprski kriminalisti povedali, da je večkrat uradno spremenil ime in priimek, pod starimi imeni pa so ga zaradi vlomov in ropov iskali policijski in pravosodni organi Bosne in Hercegovine in Hrvaške. Poleg tega je bil v državah, kot so Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Nizozemska, in drugih v preteklosti večkrat obravnavan predvsem zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, pod svojo prvotno identiteto pa ima prepovedan vstop v schengensko območje.

Za sabo pustil biološke sledi

Policijska preiskava je pokazala, da so delci leteli v 30-metrskem krogu. FOTO: Dejan Javornik

Pet vlomov v bankomate

Policisti koprske policijske uprave so lani obravnavali skupno pet velikih vlomnih tatvin iz bankomatov, preiskavo so vodili kot enotno. Vsi vlomi v bankomate so bili namreč izvršeni na podoben način, postavljeni so bili v bližini italijanske meje, na manj prometnih lokacijah. Pri vseh sta imela najmanj dva storilca, ki sta prihajala iz Italije in po vlomih tja pobegnila, zakrita obraza. V treh primerih, v Divači, Senožečah in Škofijah, sta s plinsko eksplozijo odtujila večje vsote denarja, v Pobegih in Komnu pa je ostalo pri poskusu, eksplozija je namreč zatajila. Po januarskem prijetju 34-letnika so koprski kriminalisti povedali še, da iščejo sostorilce in dokaze, ki bi 34-letnika povezali z navedenimi vlomnimi tatvinami.

Na koprskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje 34-letnemu, ki je obtožen, da je z najmanj enim neznanim storilcem razstrelil bankomat v Divači, v Pobegih pri Kopru pa ga je poskusil razstreliti.V Divači naj bi 16. aprila 2019 s plinom iz jeklenke, cevmi ter uporabo električnih vodov razstrelil bankomat banke Intesa Sanpaolo. Iz bankomata, tako obtožnica, je ukradel 54.470 evrov, ob tem pa naredil še za 43.000 evrov škode. Ob eksploziji so bili namreč poškodovani prostori bančne poslovalnice, stanovanjski balkon in avtomobil, ki je bil parkiran v bližini banke, zato mu tožilstvo poleg kaznivega dejanja velike tatvine očita še povzročitev splošne nevarnosti. Izdal ga je DNK, ki so ga našli na traku, obdanem z žico.Dva meseca pozneje naj bi bil Ivanović spet na delu. V noči na 15. junij lani naj bi poskusil vlomiti v pobeški bankomat iste banke. Eksplozije sicer ni bilo, je pa pri poskusu vlomne tatvine z izvijačem poškodoval loputo bankomata. Znova ga je izdal DNK, ki so ga policisti našli na izvijaču.DNK storilca so policisti identificirali prek prümske pogodbe z Nizozemsko, ki zagotavlja izmenjavo informacij med organi, odgovornimi za preprečevanje in preiskovanje na območju držav članic Evropske unije. Ivanovića, državljana Srbije in Bosne in Hercegovine, so 19. januarja letos prijeli ob vstopu v Slovenijo, na počivališču pri mejnem prehodu Pince.Ivanovića naj bi s kaznivimi dejanji povezovale tudi fotografije, najdene v njegovih dveh mobilnih aparatih, in navigacijska naprava, ki so jo zasegli iz avtomobila, ki ga je uporabljal. Kljub biološkim sledem, ki so jih našli na lepilnem traku na žici v Divači in na izvijaču v Pobegih, za katere je strokovnjakinja iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija povedala, da v prvem primeru nedvomno pripadajo Ivanoviću, v drugem pa najverjetneje, Ivanović kaznivih dejanj ni priznal. Še več, po izpovedi priče obrambe sodeč, Ivanovića sploh ni bilo v Sloveniji. 34-letna Srbkinja, ki živi v Italiji, je povedala, da je bil Ivanović na dan vloma v divaški bankomat pri njej v Italiji: »K meni domov je prišel 15. aprila pred polnočjo in ostal do 16. aprila, do šestih zjutraj,« je dejala poklicna frizerka, ki živi v Ferrari, mestu na severu Italije, ki je od Divače oddaljeno dobrih 270 kilometrov. Na vprašanje državne tožilke, kaj sta delala pri njej, je dejala, da sta se vso noč, od takrat, ko je prišel, do njegovega odhoda, ljubila in ljubkovala. Z njim da ni več v dobrih odnosih, je dodala, saj je ugotovila, da je imel poleg nje še zaročenko. »Na sodišče sem prišla, ker je bil njegov odvetnik prijazen,« je dejala.Za 14. in 15. junija, ko so poskušali vlomiti v pobeški bankomat, mu je alibi poskusil zagotoviti 53-letni italijanski samostojni podjetnik: »Ivanovića poznam iz Milana, ko je z znancem prišel v moje skladišče. Prišla sta 14. junija okoli enajstih zvečer. Takrat je od mene kupil USB-ključke, monitorje in računalnike. Potem smo odšli skupaj na kebab in v lokal, kjer smo ostali skupaj do 15. junija, do približno treh zjutraj,« je pričal.