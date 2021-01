Za zasedbo kmetije jim ne bodo sodili

Vabili so na okupacijo kmetije. FOTO: Instagram

Prenos po facebooku

S ključnikom #meatthevictimslovenia se odstrejo fotografije šišenske akcije. FOTO: Instagram

minut je dolg posnetek.

Tudi kritika kmetijskega ministrstva

Smo miroljubni in nenasilni aktivisti za pravice živali, ki smo pravkar vstopili in okupirali majhno kmetijo v središču Ljubljane.

V sodobnem svetu so ljudje bolj kot kadar koli pripravljeni izražati, braniti in reklamirati svoja stališča do raznih zadev: od političnih idej in strahov pred tehnologijami pa do prehranjevalnih navad. Večina teh dvobojev ostane v majhnih krogih ljudi ali na spletu – nekateri pa stališča izrazijo tudi v resničnem svetu.Eden bolj nenavadnih pripetljajev se je zgodil decembra lani na kmetiji sredi ljubljanske četrti Šiška, ki jo je zavzela mednarodna skupina, s Slovenci med njimi, da bi opozorili na »nesprejemljive razmere« – torej v hlevu zaprte živali.»Smo miroljubni in nenasilni aktivisti za pravice živali, ki smo pravkar vstopili in okupirali majhno kmetijo v središču Ljubljane, da izvedemo Meat the victims akcijo in pokažemo, da majhne kmetije niso nič boljše kot druge,« je 23. decembra lani na svojem profilu na družabnem omrežju instagram zapisal Danec, ki je objavljal iz štale. Dobesedno. Zavzetje je bilo v živo prenašano tudi prek facebooka, v njem pa je poglavitno vlogo prevzela Slovenka, pri nas znana kot veganska aktivistka. Posnetek vdora in zasedbe je na facebooku še vedno dosegljiv v celoti.Dobrih 56 minut posnetka, ki so ga prenašali prek strani Animals Save Movement, kaže notranjost in zunanjost hleva, v katerem dobra dva ducata samooklicanih aktivistov pozira ob živalih, (se) snema z govedom in ne upošteva želje lastnika, da zapustijo območje. So pa odšli zatem, ko so jih popisali policisti.Kaj so dosegli glede živali, je opisala ena od aktivistk: »Pogledala sem jim v oči, povedala, da bo vse v redu, in nato sem morala oditi, ker nisem mogla storiti zanje več v tistem trenutku.«Policija je pozneje sporočila, da je okoli 30 ljudi prišlo »na naključno izbrano kmetijo«. Brskanje po spletu pa nam pove, da akcija ni bila naključna: že 15. novembra lani so istomišljeniki pozivali: »Meat the victims Slovenia. December 2019.« V angleščini so zainteresirane pozivali, naj se oglasijo na elektronski poštni naslov, prek njega so se dobili na kmetiji nedaleč od središča Ljubljane. Že tako prestolnica ni naklonjena kmetu in kmetiji: eden zadnjih ljubljanskih je lani za naš časopis pojasnil: »Nekoč smo živeli na vasi, pozneje se je mesto širilo in nas uničilo.«Policisti so sprva organizatorju neprijavljenega shoda izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil zakona o javnih zbiranjih. »Skupina mednarodnih aktivistov, ki je v ponedeljek vdrla na zasebno kmetijo, je na neprimeren način sporočala svoja stališča, nestrinjanje z načinom kmetovanja, ker so živali zaprte v hlevu,« pa je ugotavljalo celo kmetijsko ministrstvo. A najbolj je proti protestnikom ukrepala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki je oškodovancu ponudila pravno pomoč, da se »storilci in njim sorodno misleči zavedajo,« da so vdori na zasebno lastnino pravno nedopustni.Vložena je bila kazenska ovadba zaradi kršitve nedotakljivosti stanovanja (v primeru goveda pač hleva) ter neupravičenega slikovnega snemanja. »Na podlagi sprejete prijave oškodovanca in nadaljnjem zbiranju obvestil smo 15. julija 2020 podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zoper eno znano in še več neznanih oseb,« je razvoj dogodkov pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi pri ljubljanski policijski upraviToda na ljubljanskem tožilstvu se je zgodil nepričakovan obrat: »Kazenska ovadba je bila s sklepom dne 24. avgusta 2020 zavržena,« nam je sporočila vodja okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Tako se bodo aktivisti znova lahko ukvarjali z obrambo živali. Preostane jim, da preverijo tudi izziv enega od komentatorjev njihovega dejanja: »Rad bi jih videl pri kakšnem kmetu na Kozjanskem.«