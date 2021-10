Za všečke ležal na avtocesti, tako je ukrepala gorenjska policija (VIDEO)

Gorenjski prometni policisti so zaključili preverjanje nespametnega in nevarnega zadrževanja otrok na avtocesti 5. septembra letos, o katerem smo poročali pred dnevi. Vsi vpleteni so po podatkih policije mlajši od 14 let, na avtocesto pa so »vstopili« skozi prehod do bencinskega servisa na Spodnjem Plavžu.

Na tem območju je bila tisti čas stoječa kolona, mladoletniki pa so hojo in zadrževanje nadaljevali tudi na delu, kjer kolone ni bilo več. Znakov kaznivega dejanja policisti niso ugotovili, so pa v dejanju otrok podani elementi prometnega prekrška – hoja po avtocesti.

Ker proti otrokom prekrškovnega postopka ni mogoče voditi, bo o njihovem početju obveščen pristojni center za socialno delo. Policisti so govorili tudi s starši in jih opozorili na ustrezno skrb za otroke. Ne glede na to, ali je bil to »izziv« ali ne, je tako početje izredno nevarno, prepovedano in vpliva na varnost v širšem kontekstu.