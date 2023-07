Šentjurčan Davor Fendre je 13. maja 2015 odslužil štiriinpolletno zaporno kazen zaradi posilstva in nasilja v družini. Pazniki z Doba so mu odprli pot na svobodo. »Pol metra od izhodnih vrat zapora pa so name skočili kriminalisti in policisti.« Odpeljali so ga v pripor, kjer je preživel 346 dni. Izkazalo pa se je, da je skoraj leto dni sedel po krivem, zato smo mu davkoplačevalci dolžni izplačati odškodnino. Umsko patološka hudobija Ko je še prestajal kazen, se mu ni niti sanjalo, da ga je nekdanji ljubljanski gostinec Jožef Kovač, ki zaradi umora dveh podjetnikov, Dušana Mavriča in Milana T...