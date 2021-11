Za vrat stisnil medicinsko sestro!

»Pofukan kreten!« mu je zakričal le zato, ker ga je na eni od vstopnih urgentnih točk na Gorenjskem prosil, naj si natakne zaščitno masko. »Odgovoril je, da on ni kužen in da bo vse razbil. Nato pa je začel razbijati po oknu kontejnerja za testiranje,« opozori tamkajšnji diplomirani zdravstveni tehnik, ki se ne želi izpostavljati. Zadevo je, kot je dodal, že prijavil policiji. Najhuje je, da to ni edini takšen primer nasilja, ki ga v času epidemije novega koronavirusa doživlja na delovnem mestu. Monika Ažman opozarja, da je zdravstveno osebje velikokrat tarča pacientov...