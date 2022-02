Za voznika poskrbeli reševalci, za avtomobil v jarku pa gasilci (FOTO)

V sredo ob 8.36 je na Podložah v občini Majšperk osebno vozilo zapeljalo s cestišča in pristalo v obcestnem jarku. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, do prihoda reševalcev NMP pa so pomagali poškodovani osebi. Ob tem so preprečili iztekanje tekočin in poškodovano vozilo postavili na kolesa.