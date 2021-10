Zadet voznik vijugal po cesti in skoraj povzročil trčenje

Policiste je v četrtek ob 19.27 poklical očividec in pojasnil, da od Strunjana proti Belvederju vijuga osebni avto, voznik pa je celo zapeljal na nasprotno smerno vozišče in skoraj povzročil trčenje. Policisti so ga izsledili in ustavili. Za 36-letnika iz okolice Izole je bil hitri test na droge pozitiven, odrejen je bil strokovni pregled, a ga je odklonil. Sledi obdolžilni predlog.

Ob 22.30 so jih poklicali in obvestili, da je v Portorožu vozilo na strehi v jarku, v njem pa je ukleščena oseba. »Policisti so ugotovili, da je 33-letna voznica osebnega avtomobila iz Izole peljala proti Portorožu in zaradi napačne strani vožnje ter vožnje pod vplivom alkohola – preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,55 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka – zapeljala s ceste. V nesreči se je lažje poškodovala, odpeljali so jo v Splošno bolnišnico Izola,« pojasnjuje Anita Leskovec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper.

Isto noč, ob 1. uri, so na Moretinih ustavili 47-letnega voznika osebnega avtomobila, ki so ga odstranili s ceste, še preden bi utegnil povzročiti nesrečo. Zanj je namreč preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,61 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog.