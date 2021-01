Za volanom brez telefona

Poostren nadzor

V zadnjih devetih letih je kršitev uporabe mobilnega telefona med vožnjo za kar sto odstotkov več.

Lani je policija ugotovila 36.771 kršitev glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar je 17 odstotkov več kot leta 2019. V zadnjih devetih letih pa je tovrstnih kršitev za kar sto odstotkov več. V starostni skupini od 35 do 44 let je skoraj tretjina vseh kršitev (28,5 odstotka), sledijo stari med 45 in 54 leti (21,1 odstotka), skupina od 25 do 34 let (20,2 odstotka) in starostna skupina od 55 do 64 let (11,5 odstotka).Najmanj je kršitev v starostnih skupinah od 18 do 24 let (5,1 odstotka) in nad 64 let (3,1 odstotka). Med kršitelji prevladujejo vozniki osebnih vozil, teh je bilo kar 62 odstotkov, sledijo vozniki tovornih vozil, ki jih je za skoraj četrtino vseh (23,2 odstotka), in kolesarji (3,5 odstotka).Agencija za varnost prometa (AVP), ki se ji pridružujejo Dars, Zavod Varna pot, Zavod Vozim, Zavod Reševalni pas, AMZS in Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, začenja nacionalno preventivno akcijo za ozaveščanje o tveganju uporabe mobilnega telefona v prometu, ki poteka od včeraj do 7. februarja 2021. Izvedla bo novo terensko raziskavo o uporabi mobilnih telefonov v prometu, policija pa bo med rednim delom poostreno nadzirala uporabo naprav in opreme, ki ovirajo voznike med vožnjo, kot tudi uporabo varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov.Že raziskava Agencije za varnost prometa iz leta 2016 je pokazala, da mobilne telefone med vožnjo uporablja kar 75 odstotkov voznikov.Uporaba mobilnega telefona je velik izziv na področju izboljšanja varnosti cestnega prometa, poudarjajo v AVP, ki sicer v različnih preventivnih akcijah na to opozarja že dalj časa, zato je predlagala spremembo zakona o pravilih cestnega prometa, da se uporaba telefona med vožnjo opredeli kot prekršek, za katerega bi kršitelj poleg denarne kazni v višini 250 evrov dobil tudi tri kazenske točke. Ministrstvo za infrastrukturo je predlog agencije upoštevalo v predlogu zakonske novele, ki je v postopku obravnave v državnem zboru.