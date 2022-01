Za volanom brez telefona v roki

Mobilni telefoni so zadnje desetletje eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu, ki dokazano povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP). Ta med 10. in 23. januarjem koordinira preventivno akcijo Varno brez telefona v prometu.

V času akcije bo policija nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme (tablic, prenosnih računalnikov, slušalk), ki motijo voznikovo vidno in slušno zaznavanje ali možnost obvladovanja vozila, pozorni bodo tudi na druge prekrške, predvsem tiste, povezane s pešci, kolesarji. Lani je policija ugotovila 33.254 kršitev glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo (10 odstotkov manj kot v 2020.). »Upad kršitev je mogoče pripisati poostreni zakonodaji, ozaveščanju agencije skozi vse leto in nadzoru policije.« Med kršitelji izstopa starostna skupina od 35 do 44 let (teh je bilo kar 31,6 odstotka), prevladujejo pa vozniki osebnih avtomobilov, bilo jih je dobra polovica, petina (7053) pa voznikov tovornih vozil. Kot dodajajo na agenciji, pisanje sporočil ali pregledovanje družabnih omrežij med vožnjo pomeni do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče.