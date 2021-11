Za volan samo trezni, odgovorni smo prav vsi

Letos že šestič zapored v okviru akcije Slovenija piha 0,0 in v okviru akcije Alkohol (koordinira jo Javna agencija RS za varnost v prometu) policisti voznikom sporočajo, da so opiti vozniki nevarni vozniki, pa tudi da ima vožnja pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi lahko resne posledice za voznika, njihove sopotnike in ostale udeležence v prometu.

Na državni ravni se je v zadnjih letih delež prometnih nesreč, ki jih zakrivijo vozniki pod vplivom alkohola, nekoliko zmanjšal in predstavlja 9-odstotni delež vseh povzročiteljev prometnih nesreč. Skrb vzbujajoče pa je, da več kot petina voznikov, ki povzročijo smrtno prometno nesrečo, vozi pod vplivom alkohola. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je v zadnjih 10 letih sicer v rahlem padcu, se pa nivo ugotovljene stopnje alkoholiziranosti iz leta v leto bistveno ne spreminja in je skrb vzbujajoče visok.

Policisti PU Koper so letos skupno ugotovili 26.015 (lani v enakem obdobju 17.721) vseh kršitev cestnoprometnih predpisov. Od tega je bilo ugotovljenih 722 (839) kršitev, povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola, kar predstavlja 2,8-odstotni delež. Na cestah z območja koprske policijske uprave so letos obravnavali 1235 prometnih nesreč (8,2 % več kot lani, ko so jih obravnavali 1141). Zabeležili so 10 (lani 8) prometnih nesreč s smrtnim izidom, 82 (73) s hudimi ranami, 270 (282) z lažjimi ranami in 873 (778) z materialno škodo.

FOTO: GPU

Pod vplivom alkohola je bilo 109 povzročiteljev prometnih nesreč, kar je 10,6 odstotka povzročiteljev. Pijani vozniki so povzročili 3 (2) prometne nesreče s smrtnim izidom, 11 (10) s hudimi ter 22 (26) z lažjimi ranami. Opiti moški so povzročili prometne nesreče v 93 (101) primerih, ženske pa v 17 (11) primerih. Pri vseh pijanih povzročiteljih je bila povprečna koncentracija alkohola 1,29 (1,25) promila.

Koprski policisti so letos udeležencem cestnega prometa odredili skupaj 18.850 (lani 16.909) preizkusov alkoholiziranosti, od tega je bilo 759 (851) pozitivnih, 18.050 (16.033) negativnih, 21 (21) voznikov pa je odrejen alkotest odklonilo. Odredili so tudi 130 (164) strokovnih pregledov zaradi vožnje pod vplivom alkohola, od katerih je bilo 37 (46) pozitivnih, 70 (97) negativnih, 9 (7) voznikov pa ga je odklonilo.

Podoben nadzor bodo policisti izvajali tudi naslednji mesec, v t. i. veselem decembru, ko bodo aktivnosti evropsko usklajene, saj jih bo koordinirala evropska zveza prometnih policij, Roadpol.