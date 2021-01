Za umor ribiča (46) v Izoli sumijo brata

Krvave sledi po streljanju na Jirija Lungo in njegovo sopotnico Dagmar Janšočkovo

Informacije obrnili proti njemu

Alessandro Markežić in Kristina Moronova Štefanec

To, da naj ne bi vrnil denarja, da sva se sprla, bi lahko bil po njihovem razlog, da ubiješ brata.

Relativno zastarani umori

Policija je v Nečkovem stanovanju našla prstni odtis in DNK neznane osebe.

3 umori z Obale so že zastarali.

Klavca, ki je pred skoraj dvema letoma v pritličnem stanovanju v Tartinijevi ulici v Izoli brutalno iznakazil in pokončal 46-letnega izolskega ribiča, policija še vedno ni našla., kot so ga klicali prijatelji, so v najemniški garsonjeri v starem mestnem jedru našli 28. decembra. Mrtev je bil že najmanj deset ur. Iskanje je sprožil Nečkov polbrat, ker se mu ni oglasil na telefon.Dogovorjena sta bila namreč, da bo Nečko nečakinji, Ševkovi hčerki, kupil čeveljčke, ki jih je potrebovala za zimo, svojo besedo pa je vselej držal. Na vratih ni bilo videti znakov vlamljanja, morilec je po zločinu stanovanje zaklenil. Vanj je prišel prijatelj z rezervnim ključem, za vrati pa ga je čakal grozljiv prizor, iznakaženo truplo in krvavo stanovanje. Izginili so konzola playstation 4, videoigre in neznana vsota denarja. Do nas je prišel neuraden podatek, da naj bi policija v stanovanju našla prstni odtis in DNK neznane osebe.Sodna obdukcija je pokazala, da je dobil udarce v sprednji del glave, top udarec v glavo od zadaj, bil je brutalno in do nerazpoznavnosti pretepen. V predelu vratu, glave in hrbta je bil večkrat zaboden, nam je povedal njegov polbrat. Pred dnevi nam je povedal, da tudi sam raziskuje umor, podatke si zapisuje v zvezek. O tem je sprva vestno obveščal kriminaliste: »Moje informacije so obrnili proti meni,« pripoveduje Ševko in tudi, da so pri njem opravili hišno preiskavo in naredili analizo DNK.»Z odvzemom bioloških sledi so hoteli dokazati, da je eden od mojih dveh mladoletnih otrok njegov, iz tega seveda ni bilo nič. To naj bi bil razlog, da sem ga ubil.« Povedal nam je, da mu je polbrat v stiski velikokrat pomagal. Sporočila, v katerih polbrata večkrat prosi za posojilo desetih evrov za kruh, so našli v Ševkovem telefonu. »To, da naj jih ne bi vrnil, da sva se sprla, bi lahko bil po njihovem razlog, da ubiješ brata.« Boji se za družino, pa tudi do policije goji mnogo zamer. »Preiskava je bila malomarna, zato se jim je morilec spretno izmuznil,« razmišlja in poudarja, da se s kruto smrtjo ljubljenega brata ne more sprijazniti. Leta 2003 je Nurkas preživel streljanje pri lovski koči v Podkraju pri Colu.Motiv strelca, ki je bil obsojen na trinajst let in pol zapora in je svojo kazen odslužil, naj bi bil denarni spor. Koprski policisti so nam odgovorili, da aktivnosti še potekajo in da poleg izolskega umora preiskujejo letošnji uboj na območju Kopra.Spomnimo, 51-letni, hrvaški državljan, naj bi se 8. novembra zjutraj sprl z 49-letno partnerico. Po besedah njene hčerke je nesrečni Kristini v maminem stanovanju prerezal vrat, zatem pa jo vrgel z balkona v devetem nadstropju bloka na Cesti na Markovec in skočil še sam. Oba sta bila takoj mrtva. Ugotovitve sodne obdukcije še niso znane, motiv grozljivega dejanja tudi ne.Umor 33-letnega odvetnikaiz Ankarana so preiskovalci razglasili za prvi mafijski umor na Slovenskem. Devetega februarja 1995 zjutraj se je odpeljal od doma, štiri mesece in pol pozneje pa je razpadajoče truplo pri vasi Tublje pri Hrpeljah pod kupom kamenja našel domačin. Bil je ustreljen, s črno vrečo čez glavo. Milkov bratje prepričan, da je bil žrtev mafijskih botrov z Obale, po mnenju kriminalistov so umoru botrovala poslovna vlaganja pokojnega, lahko pa kaj drugega. Koprski kriminalisti še vedno preverjajo dejstva in okoliščine, kljub temu da je »takratni kazenski zakonik določal, da po poteku petindvajsetih let od storitve kaznivega dejanja umora nastopi tako imenovano relativno zastaranje,« nam je sporočila, višja inšpektorica s koprske policijske uprave.69-letnaiz Sukobanje je leta 1995, kot že večkrat prej, prišla k hčerki. V Kopru je ženica slabotnega zdravja nameravala preživeti zimo. Samo 50 metrov od bloka, kjer je prejšnji mesec umrla Kristina, jo je v sedmem nadstropju stanovanja na Cesti na Markovec umorjeno našla njena vnukinja. Bila je najmanj trikrat zabodena. Znakov vloma v stanovanje, kjer je preživljala dneve, ni bilo. Je morilcu odprla vrata ali je vstopil sam in prav tako motiv umora ostajata uganka. Krvnik je sicer odnesel nekaj zlatnine in denarja. Sumljivi so bili nekateri akviziterji, ki so takrat prodajali od vrat do vrat, prav tako neznani moški, ki se je v naselju gibal v kritičnem času. Ta umor bo 22. decembra postal relativno zastaran primer, so pojasnili koprski kriminalisti.Morilec in motiv umora še enega tujega državljana ostajata skrivnost. 27. avgusta 1994 sta 41-letni Čeh, gradbeni inženir iz Hodonina, in domnevna ljubica potovala proti Istri. Po celodnevni vožnji sta ustavila na počivališču Studenec. Čehinja, ki je nočni strelski napad preživela, je pojasnila, da je njun počitek na zadnjih sedežih avtomobila okoli 23.30 zmotil neznanec, ki je potrkal na steklo in v nemškem jeziku zaprosil za vodo. Lunga je izstopil, odprl prtljažnik, zatem sta odjeknila dva strela. Ranjeni Lunga se je splazil v vozilo, odjeknilo je še nekaj strelov, ko so krogle prebile okno, je bila ranjena tudi Janšočkova. Pozneje preiskovalcem ni bila v pomoč, o umoru se ni hotela pogovarjati. S tem relativno zastaranim umorom se ukvarja Nacionalni preiskovalni urad.