»Ni le morilec, temveč monstrum, ki je oškodovankam spremenil življenje. Povzročil jim je hude duševne bolečine do konca življenja,« je bil včeraj, tik pred izrekom sodbe 37-letnemu Kamničanu Goranu Ilikiću za umor svoje žene in matere njunih dveh malih otrok Marine, nedvoumen odvetnik Martin Bregant. Ta, ki je v tem kazenskem postopku zastopal oškodovanke, Marinine hčerki, mamo in sestro, je šel nato še korak dlje. Od petčlanskega sodnega senata, ki mu je predsedovala ljubljanska okrožna sodnica Vesna Podjed, je zahteval, da Ilikića obsodi na 30 let zapora, najvišjo možno kazen za umor. Iz ...