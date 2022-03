Osmi maj 2019 si bo 82-letni Miroslav Moravec iz Malega Nerajca pri Dragatušu v Beli krajini zapomnil do konca življenja. Tistega dne so ga namreč v lastnem vinogradu ugrabili trije migranti, dva iz Alžirije in eden iz Maroka. Okoli poldneva so mu zagrozili z nožem, mu z vrvjo in lepilnim trakom zvezali roke in noge ter mu čez usta prelepili lepilni trak ter ga strpali v prtljažnik njegovega osebnega avtomobila ford c max. Z njim so se odpeljali proti slovensko-italijanski meji. »Šest ur sem nepremično glavo držal na blatniku. Čez glavo so mi pokrili deko, eden od ugrabiteljev pa me je ...