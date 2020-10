Za uboj sestre bo odsedela 20 let

Tožilka predlagala 30 let

Dvojčico je zabodla najmanj 48-krat, mater pa 12-krat, smo lahko slišali med sojenjem.

HOčEVAR UROš Dolgo bo za zapahi. FOTO: Uroš Hočevar

Košarico so višji sodniki dali tudi tožilstvu, ki je vztrajalo, da gre za umor in poskus umora.

Padale so grde besede

Da je 20 let ždenja za rešetkami primerna kazen za uboj sestre in poskus uboja matere, so se s prvostopenjskimi kolegi strinjali tudi sodniki mariborskega višjega sodišča, ki so predse dobili pritožbo na sodbo. Zavrnili so namreč pritožbo obrambe. Košarico pa so višji sodniki dali tudi tožilstvu, ki je vztrajalo, da gre v tem primeru za umor in poskus umora.Marca letos je tožilkav sklepnih besedah velikemu kazenskemu senatu okrožnega sodišča namreč predlagala, naj ji za umor sestre dvojčicedoloči kazen 27 let zapora, za poskus umora materepa 14 let ter ji prisodi enotnih najvišjih možnih 30 let zapora. A je predsednica senatamenila, da je šlo za milejše kaznivo dejanje.Sodba v (ponovljenem) sodnem procesu zaradi zločina, ki je 8. marca 2018 pretresel Maribor, je tako pravnomočna, končala pa se je z enako kaznijo kot na prvem sojenju.Tragičnega jutra sta se dvojčici sprli, Mediha pa je po obtožbi pograbila nož in začela zabadati sestro. Kričanje je prebudilo mater, vmešala se je v prepir, podivjana hči pa je začela z nožem zabadati tudi njo. Napadena dvojčica je iz stanovanja zbežala po pomoč k sosedom, sosed, ki se je ravno odpravljal v službo, pa se je spominjal prizora iz stanovanja Hromadžićevih: »Vrata so bila odprta. Pristopil sem in videl, da se mati in hči prerivata v kuhinji. Stene so bile krvave, mater mi je uspelo priklicati ven. Tudi ona je bila ranjena.« Poklical je policijo in reševalce ter ranjenima pomagal po stopnicah v pritličje. Toda nesrečna Mersiha je omagala pred izhodom, na ploščadi v medetaži. Zgrudila se je in umrla, materi pa so življenje rešili zdravniki.Eden od sosedov je povedal, da je v sestro zabadala »kot mitraljez«, spet drugi, ki je dogajanje opazoval skozi kukalo, je prizor primerjal s tistimi iz filma Psiho. »Sestro je zabodla najmanj 48-krat, mater pa 12-krat. Dejanje je storila na izjemno brutalen način,« pa je dejanje na sodišču predstavila tožilka. Odvetnikse je čudil, da tožilstvo ob vsem tem, še posebno pa ob bistveno zmanjšani zmožnosti obvladovanja ravnanja, za njegovo klientko še vedno predlaga najvišjo možno kazen v Sloveniji. Po njegovem je šlo kvečjemu za uboj na mah in poskus uboja. »Mati je hčeri oprostila in hči njej. Med njima ni nikakršne sovražnosti, mati obiskuje obdolženo v priporu,« je pristavil.Zagovornik, ki je bil nezadovoljen s sodbo, je torej spisal pritožbo. Po njegovem v ponovljenem sojenju tudi niso dovolj razjasnili vloge drugega noža. Mediha je namreč trdila, da ga je imela najprej v roki sestra Mersiha, ki da jo je zaničevala in ji grozila, kar naj bi jo spodbudilo k napadu.Med kazenskim postopkom se je veliko govorilo o družinskih razmerah v stanovanju Hromadžićevih. Obtožena Mediha je v zagovoru dejala: »Pripravljala sem zajtrk, ko je tistega jutra v kuhinjo prišla sestra in me začela žaliti. Padale so grde besede, med drugim tudi, da sem kurba. Posmehovala se mi je, me zaničevala in mi grozila z manjšim nožem. Ko ga je odložila na mizo, sem ga zgrabila, da bi ga skrila. A sva se v tem trenutku začeli prerivati. Spomnim se, da sem jo zabodla, a se ne spominjam, kolikokrat.« V končni besedi pa je dodala: »Hudo mi je, nisem nameravala tega storiti, obžalujem zelo.«