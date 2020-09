Za tihotapci ostajajo zapuščena vozila

Občina Razkrižje, kjer na desetih kvadratnih kilometrih živi okoli 1350 ljudi, gotovo spada med manjše, a tudi napredne slovenske lokalne skupnosti. Edini župan od nastanka občine Stanko Ivanušič, ki najverjetneje osebno pozna vsakega prebivalca in tudi vse njihove potrebe in želje, na terenu brez težav odkrije pozitivne, a žal tudi negativne pojave. Tako že nekaj časa ne more verjeti, da država ne najde rešitev za pospravilo zapuščenih avtomobilov, ki jih tihotapci migrantov čez državno mejo s Hrvaško pustijo v njihovi občini. Obenem pravi, da ne more sprejeti tega, da bi bila takšne zapuščene avtomobile dolžna pospraviti občina.



Po Ivanušičevem mnenju gre za perečo problematiko. »Težko se je sprijazniti z dejstvom, da država ne najde rešitev za pospravilo zapuščenih avtomobilov, ki mesece in mesece stojijo na krajih, kjer je policija ujela in aretirala tihotapce. Zato se obračam na pristojne na državni ravni, naj mi dajo jasen odgovor. Nikakor pa ne morem sprejeti tega, da bi bila takšne zapuščene avtomobile dolžna pospraviti občina. Povezujem se z drugimi obmejnimi občinami, kako rešujejo ta problem, da ne bi obmejni kraji in še posebno turistično zanimive točke postali odlagališče zapuščenih avtomobilov (pred cerkvami, pokopališči in turističnimi točkami). Ta objava ni uperjena ne zoper nosilce oblasti in ne zoper policijo, ampak da skupaj najdemo rešitve,« je zatrdil Ivanušič.