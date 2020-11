Za štirimi stenami pretepal nosečnico

Namesto ljubezni in topline je bila deležna tepeža. FOTO: Getty Images

Vsaj dve leti in devet mesecev bo mir pred nasilnežem iz glavnega mesta, ki je v pekel spremenil življenje svoje zunajzakonske partnerice. Svojo izbranko je namreč pretepal in z no tudi sicer »boleče in ponižujoče ravnal ter jo z nasilnim omejevanjem pravic spravljal v skupnosti v podrejen položaj,« je ugotovilo ljubljansko okrožno sodišče, temu pa je pritrdilo tudi višje sodišče v Ljubljani.Ljubljančan (imena zaradi zaščite žrtve na razkrivamo) si je zaradi nasilništva prislužil osem mesecev zapora, zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe pa še tri. A ker je bil v preteklosti že obsojen zaradi podobnih kaznivih dejanj in ker je bil ponovno nasilen prav v času preizkusne dobe, je sodišče tokrat le minilo potrpljenje.Tožilstvo je v obtožnici sicer opisalo, kako je Ljubljančan najmanj od avgusta 2016 grdo ravnal s partnerico. Najmanj na vsake štiri dni jo je s plosko roko udarjal v obraz, ob tem pa ji grozil, češ da je Albanec in da bo že videla. Ko mu je v začetku avgusta 2018 povedala, da je noseča, jo je obtožil, da otrok ni njegov in da se je »skurbala,« ob tem pa jo je tudi snemal proti njeni volji. Pozneje, po kakšnih dveh mesecih, jo je žalil, da je otrok v njenem trebuhu invalid, kot je tudi ona sama.Kljub temu da je bila noseča, jo je še naprej pretepal in jo celo večkrat davil. Ko se je oškodovanka odločila, da otroka ne bo obdržala, in je spomladi 2018 naredila splav ter ga klicala iz bolnišnice, ji je zabrusil, da »se mu jebe za njo in otroka«. Ko je ponoči prišla domov iz bolnišnice, pa jo je večkrat udaril.Sodu je dno izbil dogodek naslednjega dne, ko se je žrtev nasilja odločila oditi. Takrat jo je žalil in jo, ko je hotela oditi, z roko podrl na tla, stopil nanjo in jo davil, udaril jo je tudi v trebuh in ji grozil, da ji bo izvlekel maternico. Zaradi vsega tega je začela celo krvaveti iz nožnice, vendar nasilnežu ni bilo dovolj in jo je dvignil s tal, in sicer tako, da se je močno udarila v tla, nato pa jo posedel na stol in začel tepsti. Štel je udarce in ponavljal staro grožnjo, češ da je on Albanec in da bo že videla.Žalil jo je in ji grozil tudi, da jo bo zaklenil v stanovanje in jo ubil, če bo komu kaj povedala. Zaradi pretepanja je bila lažje poškodovana, seveda pa jo je bilo nasilneža tudi strah in se je počutila ponižano, je ugotovilo sodišče. Ker je bila nemočna, mu je ugodila v vseh njegovih zahtevah.Čeprav je bil nasilnež obsojen na osem mesecev zapora zaradi nasilja v družini in še na tri mesece zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, to ni bilo prvič, da je prišel navzkriž z zakonom. Zaradi nasilja v družini je bil namreč že obsojen, kar dvakrat je bil obsojen tudi zaradi kaznivega dejanja surovega ravnanja z otrokom oziroma zanemarjanja. Ljubljansko okrožno sodišče mu je zaradi teh kaznivih dejanj naložilo dve leti pogojnega zapora s preizkusno dobo petih let.Pogojno sodbo mu je sodišče tokrat tudi preklicalo in mu izreklo enotno zaporno kazen dveh let in devetih mesecev zapora. Čeprav je obtoženčev zagovornik spisal pritožbo na sodbo in se obrnil tudi na višje sodišče v Ljubljani, pa so ti zavrnili pritožbo in potrdili sodbo prvostopenjskega sodišča.